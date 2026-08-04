PF apreende armas em Rio Preto durante operação contra garimpo ilegal e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em Rio Preto nesta terça-feira, 4, durante a segunda fase da Operação Olhos Fechados, que investiga crimes ambientais e lavagem de dinheiro ligados ao garimpo ilegal em terra indígena em Rondônia. No imóvel alvo da ação, foram apreendidas armas e munições.

Segundo a PF, o investigado é CAC (colecionador, atirador e caçador) e deverá usar tornozeleira eletrônica por determinação da Justiça. O alvo da operação foi localizado no cumprimento do mandado de busca em sua residência, foram apreendidas diversas armas e munições. O material foi apreendido para as deliberações cabíveis.

A operação ocorreu de forma simultânea em Rondônia, Mato Grosso e São Paulo, com o cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão. Ao todo, 17 investigados tiveram o monitoramento eletrônico determinado, além do sequestro de bens que pode chegar a R$ 11,3 milhões, valor correspondente ao dano ambiental estimado.

De acordo com as investigações, a organização atuava na Terra Indígena Sete de Setembro, onde garimpeiros exploravam áreas divididas em núcleos, cada um sob comando próprio, com uso de máquinas pesadas que ampliavam a degradação ambiental.

A primeira fase da operação, deflagrada em maio, identificou a estrutura do esquema. Nesta etapa, o foco é alcançar os responsáveis diretos pela exploração ilegal e rastrear a ocultação de recursos obtidos com a atividade criminosa.