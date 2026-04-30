Operação da Polícia Civil prende suspeito por tráfico e apreende drogas em Rio Preto

Uma operação da Polícia Civil de Rio Preto, realizada na tarde desta quarta-feira, 29, resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas, na zona norte de Rio Preto.

Após trabalho de investigação e monitoramento, a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) identificou um imóvel no bairro Nova Esperança utilizado como ponto de armazenamento, fracionamento e distribuição de entorpecentes.

No local, os policiais prenderam em flagrante um homem com antecedentes criminais por tráfico de drogas. Durante a ação, foi apreendida uma grande quantidade de entorpecentes, entre eles 12 tijolos de maconha e 13 cápsulas de crack fracionadas para transporte estomacal, método conhecido como uso de “mulas” do tráfico.

Também foram encontradas cinco balanças de precisão e outros materiais utilizados na atividade criminosa. O suspeito foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.