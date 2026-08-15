Obras na Washington Luís alteram tráfego em trevo de Cedral

Motoristas que trafegam pela Rodovia Washington Luís (SP-310), em Cedral, devem ficar atentos às mudanças no trânsito provocadas pelas obras de adequação e implantação de uma nova estrutura no dispositivo de retorno localizado no km 425-B, na pista sul, sentido interior-capital. As intervenções serão realizadas em etapas e vão provocar bloqueios e desvios até setembro.

Segundo a Ecovias Noroeste Paulista, concessionária responsável pelo trecho, na primeira fase, prevista até a tarde de segunda-feira, 17, o dispositivo de retorno do km 425-B, que leva a Cedral, permanecerá interditado. Os motoristas que seguem no sentido interior-capital e precisam retornar deverão utilizar o dispositivo localizado no km 421, também em Cedral.

A segunda etapa será realizada entre os dias 17 de agosto e 10 de setembro. Nesse período, o retorno do km 425-B será liberado. No entanto, quem trafegar pela Rodovia João Neves no sentido Potirendaba-Rio Preto deverá utilizar o retorno do km 421.

Na etapa final das obras, o dispositivo do km 425-B permanecerá aberto enquanto as equipes realizam os últimos serviços. Também haverá mudança na alça de saída da Estância Trevo, em Cedral.

A alça passará a funcionar em seu local definitivo, previsto no projeto, cerca de 180 metros distante do acesso anterior, no sentido Rio Preto-Potirendaba. De acordo com a concessionária, a alteração tem como objetivo proporcionar mais segurança para a entrada e saída de veículos do bairro.

A Ecovias afirma que as intervenções fazem parte das melhorias na infraestrutura viária e na segurança dos usuários. A concessionária orienta os motoristas a reduzirem a velocidade, redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização das obras e utilizarem as rotas alternativas indicadas.