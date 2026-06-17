Motoristas de aplicativo terão pontos de embarque e desembarque em Rio Preto

Os motoristas de aplicativo vão ganhar pontos exclusivos de embarque e desembarque em Rio Preto. A primeira instalação ocorre na próxima segunda-feira, 22, a partir das 9h, na Rodoviária, atendendo a uma antiga reivindicação da categoria.

Para acompanhar o início das instalações, membros da Comunidade de Motoristas por Aplicativos farão uma concentração no local a partir das 8h50. Nesta fase inicial, além da Rodoviária, o projeto contempla outros quatro pontos estratégicos e de grande fluxo no município: Aeroporto, Shopping HB, Riopreto Shopping (na avenida Brigadeiro Faria Lima) e Plaza Avenida Shopping (na avenida Brasilusa).

Os locais demarcados pelos totens são de uso rápido e estritamente temporário, destinados apenas para a subida e descida ágil de usuários. Nesses espaços, não será permitida a permanência prolongada, parada irregular ou o estacionamento de veículos, inclusive dos próprios motoristas de aplicativo.

A expectativa da categoria é que a implantação das áreas exclusivas melhore a experiência dos passageiros, evite multas por paradas irregulares e garanta mais segurança aos profissionais que atuam nas ruas diariamente.