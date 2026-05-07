Motoboy é perseguido e tem moto destruída em Rio Preto

Na manhã desta quarta-feira, 6, um motoboy de 40 anos procurou a Polícia Civil após ser perseguido, ameaçado e ter a moto destruída pelo ex-patrão, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, ao sair de casa pela manhã e seguir para o cruzamento das ruas São Benedito e Fritz Jacobs, o motoboy foi surpreendido pelo homem, que jogou o carro contra sua moto, a derrubando no chão.

Em seguida, o suspeito, portando uma barra de ferro, desceu do veículo e passou a correr atrás da vítima, ameaçando-a de morte.

Ao não conseguir atingir o motoboy, o homem retornou ao local onde a motocicleta estava e, com a barra de ferro, desferiu golpes contra o veículo, destruindo a parte frontal. Logo depois, entrou no carro e deixou o local.

Segundo o motoboy, ele possui uma ação judicial trabalhista em andamento contra o ex-patrão.

O caso foi encaminhado ao 2° Distrito Policial de Rio Preto, onde será investigado.