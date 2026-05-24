Menina de seis anos morre após ser pisoteada por um cavalo em Rio Preto
Segundo informações repassadas pela equipe de transporte à polícia, a criança teria sofrido uma queda de cavalo por volta das 17h e, na sequência, sido arrastada e pisoteada pelo animal; ela já teria recebido os primeiros procedimentos de emergência antes da chegada ao hospital
Uma menina de seis anos morreu na noite deste sábado, 23, após sofrer um acidente envolvendo um cavalo em Rio Preto. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita de natureza acidental.
De acordo com o boletim de ocorrência, a criança deu entrada no Hospital de Base por volta das 18h, transportada por equipe de resgate em estado gravíssimo. Segundo o registro médico, ela chegou à unidade desacordada, com colar cervical, sob ventilação assistida e já em parada cardiorrespiratória.
A equipe médica iniciou imediatamente manobras de reanimação cardiopulmonar, realizando nova intubação, administração de medicamentos e procedimentos de suporte avançado por aproximadamente 20 minutos. Apesar das tentativas, não houve retorno da atividade cardíaca, e o óbito foi constatado às 18h29.
Segundo informações repassadas pela equipe de transporte à polícia, a criança teria sofrido uma queda de cavalo por volta das 17h e, na sequência, sido arrastada e pisoteada pelo animal. Ela já teria recebido os primeiros procedimentos de emergência antes da chegada ao hospital.
O boletim aponta que a morte ocorreu em decorrência de traumatismo envolvendo múltiplos órgãos, compatível com a dinâmica do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.
A ocorrência foi encaminhada ao distrito policial responsável pela área dos fatos para registro e demais providências administrativas.