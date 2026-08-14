Creche de Estrela d'Oeste suspende atendimento após casos de sarna humana

A Prefeitura de Estrela d'Oeste suspendeu as aulas da Creche Maria Luiza Gallo Freire de Carvalho e iniciou a medicação em 88 pessoas, entre crianças e adultos, após o registro de casos de escabiose, conhecida como sarna humana.

A maior parte dos casos é na creche Maria Luiza Gallo Freire de Carvalho, mas há também registro em outras escolas do município.

Segundo o prefeito, Pedro de Senzi Neto, a unidade teve as atividades suspensas e permanecerá fechada até segunda-feira, 17, quando uma equipe médica fará uma nova avaliação dos casos suspeitos.

“Já tomamos todo tipo de providência. Compramos tudo o que tinha que comprar e isolamos quem tinha que ser isolado. A nossa médica está fazendo plantão nas escolas e também estamos com plantão no posto de saúde. Agora é acompanhar para que não se espalhe”, afirmou.

Segundo ele, a Prefeitura decidiu medicar e afastar também pessoas que apresentavam sintomas suspeitos, mesmo sem a confirmação de escabiose.

A Prefeitura também pretende acompanhar as famílias das pessoas que apresentaram sintomas para verificar se o tratamento recomendado foi realizado. “Nós vamos visitar as casas para verificar se a pessoa se medicou ou não. O ciclo pode chegar a seis semanas e pode voltar mesmo depois da medicação. Então, nós vamos ter esse cuidado”, completou o prefeito.

Também serão feitos acompanhamento e orientação às famílias em relação a cuidados com higiene pessoal, lavagem e desinfecção de roupas de cama e banho, cuidados com limpeza e desinfecção adequada de superfícies (dentro de casa), não compartilhamento de objetos pessoais e roupas de cama e banho.

A Prefeitura segue investigando se há novos casos de escabiose.