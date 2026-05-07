Mães que acompanham sonhos: Projeto Guri fortalece vínculos familiares através da música

Neste domingo, 10, quando é celebrado o Dia das Mães, histórias de afeto, dedicação e transformação ganham destaque dentro do Projeto GURI. Mais do que um espaço de aprendizado musical, o programa se tornou uma ferramenta de fortalecimento de vínculos familiares e desenvolvimento humano para muitas mães e filhos.

Por trás de cada instrumento, ensaio e apresentação, existem mães que acompanham de perto a rotina dos filhos, incentivam sonhos e enfrentam uma verdadeira maratona diária para manter viva a paixão pela música.

É o caso de Raquel de Camargo Antônio da Silva, mãe de Melissa, de 13 anos, integrante do Grupo Musical do GURI, e de Henrique, de 8 anos, aluno da iniciação musical do programa.

Raquel conta que tentou engravidar por 12 anos e realizou o sonho da maternidade aos 37 anos. Hoje, a vida gira em torno da rotina intensa dos filhos e da própria.

Melissa estuda em período integral, das 7h às 16h. Depois da escola, segue para as aulas do Projeto GURI, judô ou violino particular. Aos sábados, a programação continua com o GURI Musical. Henrique participa da iniciação musical duas vezes por semana. Enquanto acompanha os filhos, Raquel também trabalha, faz pós-graduação em acupuntura, pratica judô, onde já é faixa azul e ainda encontrou espaço para se tornar aluna do próprio projeto.

“Quando surgiu a oportunidade de fazer iniciação musical de adulto, eu fui uma das primeiras a me inscrever. E eu tô lá até agora.”, afirma.

A música já fazia parte da rotina da família antes mesmo da entrada das crianças no GURI. O marido de Raquel toca trombone na igreja e a família dele possui forte ligação com a música. Segundo ela, um primo do esposo dá aulas de música em casa e também tem os filhos envolvidos no meio musical. “Os filhos dele são todos músicos. O mais velho toca muito”, relembra.

Foi justamente acompanhando essa família em uma apresentação do GURI, em Campos do Jordão, em 2018, que Melissa se apaixonou pela música. Encantada com a experiência, pediu para entrar no programa.

Inicialmente, o sonho da adolescente era aprender violão. Porém, quando Raquel procurou uma vaga, havia disponibilidade apenas para violino. A decisão gerou resistência no começo. “Ela ficou muito brava comigo. Chorou e disse que queria violão, não violino. Mas eu falei para ela segurar a vaga e depois a gente via”, conta a mãe.

O que parecia improviso acabou se tornando paixão. Segundo Raquel, a conexão entre Melissa e o instrumento surgiu logo nas primeiras aulas, principalmente pela relação criada com o professor Sérgio, que acompanha a jovem até hoje. “Quando abriu vaga para violão depois, eu até sugeri a mudança, mas ela respondeu: ‘Não, mãe. O professor Sérgio é meu professor e eu amo o violino’”, relembra.

A dedicação à música foi tão grande que Melissa deixou de competir no judô para conseguir conciliar os ensaios e apresentações.

Inspirada pelos filhos, Raquel também decidiu mergulhar no universo musical. Ela conta que queria compreender melhor o que as crianças viviam no dia a dia e acompanhar mais de perto os desafios do aprendizado.

“É bom ter uma base para estar junto com o filho, para acompanhar, porque a gente conquista os filhos fazendo junto. Você entende quando ele está cansado, quando está com dificuldade, quando não está conseguindo aprender. A gente precisa falar a mesma língua deles”, afirma.

Hoje, além das aulas de iniciação musical, Raquel já consegue tocar algumas músicas no violão e vive momentos especiais ao lado dos filhos. “Eu já sei tocar algumas músicas e o Henrique me acompanha cantando”, conta, emocionada.

Sobre o Projeto GURI

Criado e mantido pelo Governo do Estado de São Paulo, sob gestão da Santa Marcelina Cultura, o Projeto GURI é considerado o maior programa sociocultural brasileiro de educação musical e desenvolvimento humano. Ao longo de sua trajetória, o programa já atendeu mais de 1 milhão de crianças, adolescentes e jovens em todo o estado.

As aulas são gratuitas e as modalidades variam de acordo com cada polo de ensino. Embora as aulas de 2026 já tenham começado, ainda é possível realizar matrícula presencialmente em unidades participantes.

Mais informações podem ser consultadas no site do Projeto GURI.