Kombi pega fogo em posto de gasolina de Rio Preto
Incêndio aconteceu na avenida marginal Governador Adhemar Pereira de Barros com a Adolfo Lutz
por Maria Fernanda Rufino
Publicado há 4 horasAtualizado há 4 horas
Uma kombi pegou fogo no início da noite de segunda-feira, 8, em um posto de gasolina na avenida marginal Governador Adhemar Pereira de Barros, esquina com a avenida Adolfo Lutz, em Rio Preto.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo iniciou por volta das 18h e foi controlado pelas autoridades sem necessidade de interdição.
O proprietário do veículo estava no local no momento do incêndio e não houve feridos. A causa do fogo será investigada.