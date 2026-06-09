Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal

Kombi pega fogo em posto de gasolina de Rio Preto

Incêndio aconteceu na avenida marginal Governador Adhemar Pereira de Barros com a Adolfo Lutz

por Maria Fernanda Rufino
Publicado há 4 horasAtualizado há 4 horas
Fonte preferida no Google
Kombi pega fogo em posto de gasolina de Rio Preto (Colaboração/Fabrício Spatti)
Galeria
Kombi pega fogo em posto de gasolina de Rio Preto (Colaboração/Fabrício Spatti)
Ouvir matéria

Uma kombi pegou fogo no início da noite de segunda-feira, 8, em um posto de gasolina na avenida marginal Governador Adhemar Pereira de Barros, esquina com a avenida Adolfo Lutz, em Rio Preto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo iniciou por volta das 18h e foi controlado pelas autoridades sem necessidade de interdição.

O proprietário do veículo estava no local no momento do incêndio e não houve feridos. A causa do fogo será investigada.