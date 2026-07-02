Justiça torna ex-bispo de Catanduva réu por importunação sexual

A 2ª Vara Criminal de Catanduva acatou a denúncia do Ministério Público contra o ex-bispo de Catanduva Valdir Mamede, que se tornou réu em um processo pelo crime de importunação sexual contra um padre da Diocese da Catanduva. A decisão foi formalizada no dia 30 de junho de 2026, mas só divulgada nesta quinta-feira, 2.

O sacerdote denunciou o caso à Arquidiocese de Ribeirão Preto em 2023. Em novembro do mesmo ano, Mamede renunciou ao cargo, sendo substituído pelo bispo dom José Benedito Cardoso, empossado em janeiro de 2024.

Insatisfeito com a punição da Igreja Católica aplicada a Mamede, que se resumiu a afastamento do cargo, o padre denunciou o caso à Polícia Civil. Após conclusão do inquérito, o MP inicialmente tinha pedido arquivamento do caso, mas depois, por decisão da Procuradoria Geral de Justiça, decidiu pela denúncia contra o religioso.

Ao Diário, o advogado que atuava no processo afirmou que renunciou. Até o momento, Mamede não nomeou nova defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

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