Idoso que teve cabelos tingidos é localizado pela polícia e se recusa a prestar depoimento

Policiais civis da Delegacia de Defesa do Idoso de Rio Preto localizaram na manhã desta terça-feira, 9, no Centro de Rio Preto, o idoso de 83 anos que teve os cabelos e a barba tingidos de vermelho pelo empresário Renato Eugenio Dias.

A equipe tentou conduzir João Batista à unidade especializada para ser ouvido em depoimento, mas ele se recusou. Ele também afirmou que não daria declarações à imprensa sobre o episódio que repercutiu em todo o país.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, João Batista é dependente químico e segue acompanhado desde 2019 pela rede socioassistencial de Rio Preto.

Após a repercussão do vídeo, um familiar conversou com a secretária Lana Braga e disse que a família tentou por diversas vezes acolher o idoso, mas ele se recusa a sair das ruas. Ele também não aceita acolhimento institucional.

Ao Diário, o advogado Edlênio Barreto, que representa o empresário Renato, informou que o episódio divulgado ocorreu há aproximadamente um mês, e que o vídeo é um recorte que não retrata a integralidade das circunstâncias e das interações havidas entre os envolvidos.

“Também é importante esclarecer que Renato Dias não realizou a filmagem, não participou da edição das imagens e tampouco promoveu sua divulgação em qualquer meio de comunicação ou rede social”.