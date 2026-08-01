Idoso morre em incêndio em residência de Fernandópolis

Um homem de 65 anos morreu neste sábado, 1º de agosto, em um incêndio que atingiu sua residência no bairro Jardim Paulista, em Fernandópolis. A vítima era acamada e não conseguiu deixar o imóvel em meio às chamas.

O incidente ocorreu na avenida Bento Miguel de Mendonça. De acordo com informações colhidas no local, ele morava sozinho e recebia cuidados diários de familiares que residem no imóvel ao lado.

A suspeita inicial das autoridades é de que o fogo tenha sido provocado por um curto-circuito na rede elétrica da residência. Devido à condição de mobilidade restrita da vítima, não houve tempo hábil para o resgate antes que o fogo se alastrasse.

A Polícia Científica foi acionada e realiza perícia no local para confirmar as causas e a dinâmica do incêndio. O caso será registrado e investigado pela Polícia Civil.