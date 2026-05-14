Homem morre em acidente envolvendo um carro e dois caminhões em Pontalinda

Um homem morreu em um acidente envolvendo dois caminhões na tarde de quarta-feira, 13, na rodovia Eliéser Montenegro Magalhães, SP-463, na cidade de Pontalinda.

De acordo com a Polícia Rodoviária, a vítima perdeu o controle do carro no km 124 e bateu na lateral de um caminhão que transitava no sentido contrário, de Jales para Araçatuba. Em seguida, bateu frontalmente com um segundo caminhão que vinha no mesmo sentido do primeiro.

O motorista do veículo morreu no local e os motoristas dos caminhões não se feriram. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.