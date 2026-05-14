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ACIDENTE

Homem morre em acidente envolvendo um carro e dois caminhões em Pontalinda

O motorista do veículo perdeu o controle da direção e morreu no local

por Maria Fernanda Rufino
Publicado em 14/05/2026 às 14:56Atualizado em 14/05/2026 às 17:45
Carro envolvido em acidente com outros dois caminhões (Divulgação)
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Carro envolvido em acidente com outros dois caminhões (Divulgação)
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Um homem morreu em um acidente envolvendo dois caminhões na tarde de quarta-feira, 13, na rodovia Eliéser Montenegro Magalhães, SP-463, na cidade de Pontalinda.

De acordo com a Polícia Rodoviária, a vítima perdeu o controle do carro no km 124 e bateu na lateral de um caminhão que transitava no sentido contrário, de Jales para Araçatuba. Em seguida, bateu frontalmente com um segundo caminhão que vinha no mesmo sentido do primeiro.

O motorista do veículo morreu no local e os motoristas dos caminhões não se feriram. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.