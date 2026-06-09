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MORTE VIOLENTA

Homem morre após ser agredido em Rio Preto

Vítima ficou três dias agonizando nas proximidades de uma igreja

por Joseane Teixeira
Publicado há 4 horasAtualizado há 4 horas
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Jovem foi socorrido e encaminhado à UPA Jaguaré (Ivan Feitosa/Prefeitura de Rio Preto)
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Jovem foi socorrido e encaminhado à UPA Jaguaré (Ivan Feitosa/Prefeitura de Rio Preto)
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A Delegacia de Homicídios vai instaurar inquérito para investigar as circunstâncias da morte de um homem de 55 anos, em situação de rua, que deu entrada em estado grave nesta segunda-feira, 8, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jaguaré, após ser agredido.

Segundo a equipe médica, Itamar Cesar Gonzalez chegou à UPA por volta das 10h30, trazido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O socorro teria sido acionado por moradores, que notaram que o homem estava deitado há três dias nas proximidades de uma igreja, apresentando rebaixamento do nível de consciência.

Ele tinha sinais clínicos compatíveis com traumatismo craniano e revelou aos socorristas que havia sido agredido.

Em virtude da gravidade do caso, o homem foi intubado ainda na unidade, onde permaneceu até 13h, quando teve o óbito constatado.

A reportagem solicitou à Secretaria de Saúde o endereço onde Itamar foi socorrido pelo SAMU, bem como informação sobre a não-transferência da vítima para hospital de alta complexidade.

O conteúdo será atualizado em breve.

Ainda não há informações sobre o velório.