Homem foge de abordagem da PM e é preso por tráfico em Engenheiro Schmitt

Um homem de 27 anos foi preso por tráfico de drogas após fugir de uma abordagem policial em Engenheiro Schmitt, na manhã de quarta-feira, 29.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento em um ponto do distrito conhecido pelo tráfico de drogas. Ao entrarem no local com a viatura, um homem fugiu em direção a uma residência ao notar a aproximação da equipe.

Diante da atitude suspeita, os policiais entraram na casa, que estava destrancada, e encontraram o suspeito no interior do imóvel, acompanhado da esposa. Inicialmente, ele negou qualquer atividade ilícita, mas acabou admitindo que mantinha crack armazenado na despensa, além de cerca de R$ 1,2 mil guardados dentro de uma garrafa PET sobre o balcão da cozinha. O homem também confessou a venda de entorpecentes e afirmou ser o maior comerciante da região.

Além do dinheiro, foram apreendidas quatro porções de crack, aparelhos celulares e uma balança de precisão.

O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A companheira dele será investigada por possível envolvimento no crime.



