Homem foge de abordagem da PM e é preso por tráfico em Engenheiro Schmitt
O suspeito, inicialmente, negou envolvimento com o crime, mas admitiu comercialização de crack na região
Um homem de 27 anos foi preso por tráfico de drogas após fugir de uma abordagem policial em Engenheiro Schmitt, na manhã de quarta-feira, 29.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento em um ponto do distrito conhecido pelo tráfico de drogas. Ao entrarem no local com a viatura, um homem fugiu em direção a uma residência ao notar a aproximação da equipe.
Diante da atitude suspeita, os policiais entraram na casa, que estava destrancada, e encontraram o suspeito no interior do imóvel, acompanhado da esposa. Inicialmente, ele negou qualquer atividade ilícita, mas acabou admitindo que mantinha crack armazenado na despensa, além de cerca de R$ 1,2 mil guardados dentro de uma garrafa PET sobre o balcão da cozinha. O homem também confessou a venda de entorpecentes e afirmou ser o maior comerciante da região.
Além do dinheiro, foram apreendidas quatro porções de crack, aparelhos celulares e uma balança de precisão.
O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A companheira dele será investigada por possível envolvimento no crime.