Homem é preso por injúria racial contra frentistas em posto de Rio Preto

Um motorista de 39 anos foi preso em flagrante após ser acusado de cometer injúria racial e fazer ofensas xenofóbicas contra funcionários de um posto de combustíveis na Vila Santa Cruz, em Rio Preto. O caso ocorreu por volta das 23h desta sexta-feira, 14.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem chegou ao estabelecimento, localizado na rua Siqueira Campos, acompanhado de um cachorro e se envolveu em uma discussão com os frentistas. Durante o desentendimento, ele teria passado a fazer ofensas de caráter discriminatório contra os trabalhadores.

Ainda conforme o registro policial, um dos funcionários, de nacionalidade venezuelana, foi alvo de comentários xenofóbicos. O suspeito teria mandado o trabalhador retornar ao seu país de origem.

Outros funcionários relataram à polícia que também foram alvo de ofensas de cunho racial. Segundo os relatos registrados na ocorrência, o motorista teria utilizado termos como “macaco” e “chimpanzé” contra os trabalhadores.

A Polícia Militar foi acionada e, durante a abordagem, o homem teria resistido à ação dos policiais. Segundo o boletim de ocorrência, foi necessário o uso de força para contê-lo e algemá-lo.

Mesmo depois de ser contido, conforme o registro policial, o motorista teria continuado com os xingamentos e passado a ofender também os policiais militares que atendiam à ocorrência.

O suspeito foi levado inicialmente para atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, encaminhado à delegacia.

Após analisar a ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante pelos crimes de injúria racial, desacato e resistência. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.