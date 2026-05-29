Homem é preso pela GCM por invadir casa de ex-companheira com uma foice

Um homem de 51 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal por invadir a casa da ex-companheira durante a madrugada de quinta-feira, 28, e descumprir uma medida protetiva na Estância Nossa Senhora Aparecida, em Rio Preto.

A vítima de 54 anos acionou a GCM através do aplicativo Mulher Segura após o homem tocar a campainha de sua casa por volta das 3h da manhã.

Durante a busca na casa, os agentes encontraram o homem escondido embaixo do tanque de lavar roupas com uma foice próxima a ele. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e permanecerá preso por descumprimento de medida protetiva.