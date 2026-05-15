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Foragido da Justiça é preso com R$ 40 mil no bairro Residencial Machado, em Rio Preto
Além do dinheiro em espécie, foram encontrados R$ 120 mil em cheques e duas armas de fogo; o suspeito cumpria pena em regime semiaberto quando foi preso
por Gabriela Costa
Publicado em 15/05/2026 às 14:48Atualizado em 15/05/2026 às 18:36
Na tarde desta quinta-feira, 14, um homem de 47 anos foi preso no bairro Residencial Machado I, em Rio Preto, com R$ 40 mil em dinheiro. Ele estava foragida da Justiça.
Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram até a residência, para cumprir um mandado de prisão definitiva contra o suspeito, que já respondia por um outro crime no regime semiaberto.
Na casa, os policiais encontraram duas armas de fogo, 30 folhas de cheque totalizando R$ 120 mil, além dos R$ 40 mil em espécie e um caderno contendo anotações com nomes e valores, configurando prática de agiotagem.
O homem foi preso e deve responder pelo crime de prática de agiotagem.