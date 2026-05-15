Foragido da Justiça é preso com R$ 40 mil no bairro Residencial Machado, em Rio Preto

Na tarde desta quinta-feira, 14, um homem de 47 anos foi preso no bairro Residencial Machado I, em Rio Preto, com R$ 40 mil em dinheiro. Ele estava foragida da Justiça.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram até a residência, para cumprir um mandado de prisão definitiva contra o suspeito, que já respondia por um outro crime no regime semiaberto.

Na casa, os policiais encontraram duas armas de fogo, 30 folhas de cheque totalizando R$ 120 mil, além dos R$ 40 mil em espécie e um caderno contendo anotações com nomes e valores, configurando prática de agiotagem.

O homem foi preso e deve responder pelo crime de prática de agiotagem.