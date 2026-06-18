Homem é preso com carne de tatu e armas em Monte Aprazível

A Polícia Militar Ambiental prendeu em flagrante um homem suspeito de caça ilegal em Monte Aprazível. Na propriedade em que ele estava, foram apreendidas armas, armadilhas, cerca de 2,7 kg de carne de tatu e restos mortais de uma onça-parda.

A ação ocorreu na quarta-feira, 17, em uma fazenda, após uma denúncia anônima apontar a prática de caça no local e o possível abate do felino.

Com a autorização dos moradores, os policiais realizaram buscas e encontraram duas armas de fogo, munição de diversos calibres, um silenciador artesanal, pólvora e materiais para captura de animais. Também localizaram a carne de tatu, espécie da fauna silvestre brasileira.

Na propriedade, os agentes acharam ainda um laço supostamente utilizado para capturar a onça-parda, além da ossada do animal. O crânio foi recolhido e, segundo a corporação, será destinado a atividades de educação ambiental.

O responsável pelo local foi preso por posse ilegal de arma de fogo e levado à Central de Flagrantes de Mirassol, onde o caso foi registrado.

Ele também recebeu uma multa ambiental de R$ 1.355 por manter irregularmente produtos de origem da fauna silvestre nativa. A carne apreendida passará por análise antes de ser destinada pelos órgãos competentes.