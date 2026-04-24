Homem é preso por homicídio após ser encontrado escondido em tambor em Catanduva

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira, 24, por policiais militares do 30º BPM/I de Catanduva, suspeito de cometer um homicídio. Ele foi localizado escondido dentro de um tambor, em uma chácara, na zona rural da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, durante a madrugada, equipes foram acionadas para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, os policiais encontraram o corpo da vítima com sinais de esmagamento no crânio.

Durante as diligências, os militares entraram em uma residência próxima ao local do crime, onde localizaram documentos e um celular pertencentes à vítima. Na área externa do imóvel, também foi encontrada uma picareta com marcas de sangue.

Imagens de câmeras de segurança mostraram a vítima acompanhada de outro homem por volta das 2h15, pouco antes do crime.

Com base nas informações levantadas, os policiais iniciaram buscas que levaram até uma chácara. Ao perceber a aproximação das viaturas, o suspeito tentou fugir, mas foi cercado.

Durante as buscas no local, ele foi encontrado escondido dentro de um tambor. O homem confessou o crime e foi preso em flagrante.