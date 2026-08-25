Grávida é picada por cascavel e passa por cesárea às pressas na região de Rio Preto

Terceiro filho de Vanderleia, o pequeno Samuel nasceu há duas semanas após uma cesariana. Seria apenas mais uma história de nascimento, não fosse pelo susto, correria e medo: grávida de oito meses, a mãe foi picada por uma cascavel na zona rural de Indiaporã. O parto precisou ser antecipado, mas tudo correu bem com a mãe e o bebê, que já tiveram alta - mas não voltaram para casa, pois a família decidiu se mudar.

Tudo começou no dia 11 de agosto. Vanderleia Leise Souza da Silva, de 34 anos, é dona de casa e já tinha dois filhos. Grávida do terceiro filho, ela foi picada por uma cascavel por volta das 19h em um sítio de Indiaporã.

Ela estava voltava da casa da vizinha e já estava escuro. Ligou a lanterna do celular para abrir o portão da residência, mas pisou em uma cobra, que a picou.

O marido, Thalison Henrique Correa da Silva, seringueiro de 21 anos, ajudou no resgate. Ele espantou a cobra utilizando uma pedra e tentou retirar o veneno do ferimento enquanto a ambulância não chegava.

Foram para a cidade de Indiaporã, onde não havia o soro antiofídico. Então, seguiram para Ouroeste, onde Vanderleia foi medicada.

Mas a gestante apresentou reação alérgica, com coceiras, manchas na pele e dificuldades para respirar. Transferida para a Santa Casa de Fernandópolis, a equipe médica decidiu antecipar o parto para evitar que os tratamentos afetassem a gestação. O parto foi bem-sucedido e nasceu o pequeno Samuel, que permaneceu em observação.

"A pediatra veio, falou para mim que tinha entrado em contato com o Instituto Butantan para acompanharem a criança", afirmou a sogra da vítima, Amarete Renata Corrêa da Silva. Ela acrescentou que o Butantan continuou acompanhando o estado de saúde do recém-nascido através dos exames de sangue. Foi constatado que Samuel não corria riscos significativos.

"Foi um milagre de Deus", disse Amarete ao recordar o momento em que soube que sua nora e o bebê estavam bem.

Vanderleia retornou à Indiaporã no dia 14. Mas sequer voltou à casa onde tudo aconteceu. A família alugou uma casa na região urbana da cidade, deixando o sítio.

Registro de Casos

Nesse ano, foram registrados 134 casos de picadas de cobra no Departamento Regional de Saúde (DRS) de Rio Preto, com uma morte registrada em Urupês. Rio Preto e Palestina são as cidades com mais casos, dez cada uma, seguidas por Nova Granada, com sete. Em todo o ano passado, foram 199 casos na região de Rio Preto, sem nenhuma morte. Os dados são do painel de Acidentes por Animais Peçonhentos, do Governo do Estado.