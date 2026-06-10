Foragido da Justiça por feminicídio é preso em Rio Preto

Um homem procurado pela Justiça por feminicídio foi preso na noite de terça-feira, 9, no bairro Jardim Mugnaini, em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo irmão do foragido, que relatou uma movimentação estranha em frente de sua casa. De acordo com ele, familiares da vítima do feminicídio passaram a rondar a casa dele e proferir ameaças contra ele e sua família.

Durante o atendimento da ocorrência, uma conhecida da família se juntou ao irmão e forneceu um possível paradeiro de onde o foragido poderia estar escondido.

O local indicado era uma casa em construção no bairro Jardim Mugnaini, que aparentava estar desocupada. O suspeito foi encontrado dentro do imóvel e não resistiu à prisão.

O foragido foi encaminhado à Central de Flagrantes.