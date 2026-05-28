Fã de Gusttavo Lima luta para realizar sonho de ir ao show

Em Catanduva, uma super fã do cantor Gusttavo Lima vive a expectativa de realizar um dos maiores sonhos da vida: assistir ao show do artista no Country Bulls, em Rio Preto, no dia 11 de julho.

Aos 77 anos, Ana Rodrigues de Carvalho Martins enfrenta um câncer raro e incurável chamado carcinoma ameloblástico, uma doença que atinge os ossos e compromete parte da estrutura do rosto. Atualmente, ela está em tratamento paliativo.

Fã do cantor há muitos anos, Dona Ana encontrou na música uma forma de enfrentar os momentos mais difíceis do tratamento. Segundo a filha, Ana Paula, durante as sessões de quimioterapia, os profissionais perguntavam qual música ela gostaria de ouvir para tornar o momento mais confortável. E, sem hesitar, ela sempre escolhia Gusttavo Lima, principalmente a música Retrovisor. “A hora mais difícil era quando colocavam a máscara do tratamento, porque doía por conta do câncer no rosto. E era ouvindo as músicas dele que ela conseguia esquecer um pouco da dor”, contou a filha.

A descoberta da doença aconteceu em 2020, após Dona Ana começar a sentir um forte cheiro no nariz, descrito pela família como semelhante a “carne podre”. Após exames e uma biópsia, os médicos identificaram um tumor já em estágio avançado.

Ela passou por uma cirurgia delicada para retirada da doença e, durante o procedimento, a família recebeu a notícia de que existia a possibilidade de Dona Ana perder o único olho com o qual ainda enxergava, já que havia perdido a visão esquerda por conta de glaucoma. “A única coisa que eu sabia fazer era rezar. Eu não conseguia imaginar como devolver minha mãe para o meu pai sem enxergar”, relembrou Ana Paula.

Na cirurgia, Dona Ana precisou retirar parte do osso da bochecha e da maxila. Depois do procedimento, ainda passou por outras quatro cirurgias para reconstrução da região afetada.

Em 2025, durante exames de acompanhamento, a família recebeu a notícia de que a doença havia retornado de forma agressiva. O carcinoma ameloblástico, considerado extremamente raro, não possui cura nem tratamento específico.

Mesmo em meio às limitações, Dona Ana segue tentando manter a rotina ativa. Após a morte do marido, com quem foi casada por 56 anos, o filho passou a incentivá-la a frequentar a academia para ajudá-la a enfrentar o luto e não cair em depressão. Hoje, ela conta com acompanhamento de personal trainer e cuidadora, além de continuar treinando cerca de três vezes por semana. Segundo Ana Paula, a maior inspiração da família é a própria Dona Ana. “Mesmo com dor e enfrentando tudo isso, ela nunca deixou de querer viver. É dela que vem a força para todos nós continuarmos”, disse.

No começo deste ano, Dona Ana precisou ser internada para ajuste de medicação. O estado de saúde preocupou a família, que chegou a iniciar despedidas. Mas ela surpreendeu os filhos ao afirmar que ainda tinha sonhos para cumprir. “Eu sei que uma hora vou partir da Terra, mas não vai ser agora. Eu ainda tenho compromissos aqui”, disse. Entre eles, estavam voltar ao carnaval da cidade onde cresceu e assistir ao show de Gusttavo Lima.

Enquanto se prepara para o grande dia, Dona Ana já pensa na roupa que pretende usar. “Ela fala que quer comprar roupa nova, fazer as unhas, pintar o cabelo. Ela não vê a hora de chegar o show”, contou Ana Paula.

A filha também iniciou uma mobilização nas redes sociais na esperança de que a história chegue até o cantor e que o encontro entre os dois possa acontecer.