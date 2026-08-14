Em Urupês, suspeito de agredir homem com taco escrito 'respeito' é preso

Suspeito de agredir um homem com um taco de beisebol escrito "Respeito" foi preso temporariamente nesta quinta-feira, 13, em Urupês. O caso aconteceu na madrugada do dia 22 de julho, quando, por conta de R$ 30, o investigado teria atacado um homem.

Segundo o delegado Sergio Durão, "o suspeito alegou desconhecer a vítima, que essa pessoa invadiu a casa dele e ele atuou para se defender. Isso foi rechaçado no curso das investigações, porque foi demonstrado que eles estavam juntos".

As partes teriam discutido, por conta de R$ 30, e se envolvido em uma luta corporal que foi separada por testemunhas. Momentos depois, a vítima esteve nas proximidades da residência do suspeito, onde ocorreu um segundo conflito entre os dois, porém, o investigado utilizou um taco de beisebol.

Segundo testemunhas, em nenhum momento ele teria ingressado no imóvel do suspeito.

O caso havia sido registrado, a princípio, como lesão corporal. Mas as investigações apontaram que se tratava de uma tentativa de homicídio. Foi relatado também que o suspeito continuou as agressões mesmo enquanto a vítima já estava inconsciente.

A Polícia Civil de Urupês prendeu o investigado temporariamente após essa nova qualificação.

Além disso, ele é investigado por coação no curso do processo por procurar uma testemunha para garantir um depoimento favorável.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio e coação no curso do processo.