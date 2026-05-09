Polícia Civil apreende 51 tijolos de maconha e prende trio em Rio Preto

Três pessoas foram presas em flagrante e cerca de 60 quilos de maconha foram apreendidos na noite de sexta-feira, 8, durante uma operação da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), no Jardim do Bosque, em Rio Preto

Dentro do imóvel, foram apreendidos 51 tijolos de maconha e outras oito porções grandes da droga, além de balança de precisão, materiais para embalagem, celulares e o carro utilizado pelo grupo.

Segundo a polícia, o morador da casa, de 44 anos, já possui antecedentes por furto e tráfico.

Os suspeitos foram levados à delegacia e autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.