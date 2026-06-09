Defesa de empresário de Rio Preto que pintou cabelo de idoso diz que vídeo traz 'recorte parcial dos acontecimentos'

Advogado do empresário investigado por pintar a barba e o cabelo de idoso de 83 anos, Edlênio Xavier Barreto afirmou, em nota, que a "repercussão posteriormente alcançada pelo episódio jamais foi desejada ou imaginada por Renato".

O vídeo, gravado por uma testemunha e divulgado nas redes sociais, mostra o aposentado João Batista, que vive em situação de rua, em uma garagem de veículos. Apontado como proprietário da empresa, Renato Eugenio Dias tenta convencer o idoso a pintar o cabelo e a barba de “acaju”, como condição para receber uma doação de roupas usadas. A vítima se recusa, dizendo claramente: “eu não quero”. Mas o homem insiste: “Você não quer que te ajuda? Vou dar R$ 50 pra você. Estou te ajudando, sou teu amigo”. O idoso cede e o empresário passa, com agressividade, uma mistura na barba e cabelo dele, chegando a passar na boca da vítima, que cospe a tintura.

A Polícia Civil e o Ministério Público vão investigar o caso.

A defesa afirma que "compreende a consternação, a inquietação e os questionamentos provocados pela divulgação das imagens, especialmente entre os familiares do senhor envolvido e entre aqueles que legitimamente se sensibilizaram com o episódio."

Contudo, acrescenta a nota, "é importante registrar que os fatos ocorreram em contexto mais amplo do que aquele retratado pelo vídeo que passou a circular publicamente."

"O senhor envolvido é pessoa conhecida de Renato Dias há vários anos, mantendo ambos uma relação de convivência cordial e respeitosa construída ao longo do tempo. Frequentador habitual do estabelecimento comercial, trata-se de pessoa com quem Renato já mantinha contato muito antes dos fatos que vieram a público."

Segundo o advogado, "o episódio divulgado ocorreu há aproximadamente um mês, e o vídeo amplamente reproduzido consiste em recorte parcial dos acontecimentos, sem retratar a integralidade das circunstâncias e das interações havidas entre os envolvidos."

Barreto acrescenta que "Renato Dias não realizou a filmagem, não participou da edição das imagens e tampouco promoveu sua divulgação em qualquer meio de comunicação ou rede social."

A defesa informa que Renato Dias permanece à inteira disposição da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa, do Ministério Público e de quaisquer outros órgãos responsáveis pela apuração dos fatos, "confiante de que a análise completa do contexto permitirá o adequado esclarecimento do ocorrido".