Defesa de empresário de Rio Preto que pintou cabelo de idoso diz que vídeo traz 'recorte parcial dos acontecimentos'
Em nota, advogado afirma que "fatos ocorreram em contexto mais amplo do que aquele retratado pelo vídeo que passou a circular publicamente"
Advogado do empresário investigado por pintar a barba e o cabelo de idoso de 83 anos, Edlênio Xavier Barreto afirmou, em nota, que a "repercussão posteriormente alcançada pelo episódio jamais foi desejada ou imaginada por Renato".
O vídeo, gravado por uma testemunha e divulgado nas redes sociais, mostra o aposentado João Batista, que vive em situação de rua, em uma garagem de veículos. Apontado como proprietário da empresa, Renato Eugenio Dias tenta convencer o idoso a pintar o cabelo e a barba de “acaju”, como condição para receber uma doação de roupas usadas. A vítima se recusa, dizendo claramente: “eu não quero”. Mas o homem insiste: “Você não quer que te ajuda? Vou dar R$ 50 pra você. Estou te ajudando, sou teu amigo”. O idoso cede e o empresário passa, com agressividade, uma mistura na barba e cabelo dele, chegando a passar na boca da vítima, que cospe a tintura.
A Polícia Civil e o Ministério Público vão investigar o caso.
A defesa afirma que "compreende a consternação, a inquietação e os questionamentos provocados pela divulgação das imagens, especialmente entre os familiares do senhor envolvido e entre aqueles que legitimamente se sensibilizaram com o episódio."
Contudo, acrescenta a nota, "é importante registrar que os fatos ocorreram em contexto mais amplo do que aquele retratado pelo vídeo que passou a circular publicamente."
"O senhor envolvido é pessoa conhecida de Renato Dias há vários anos, mantendo ambos uma relação de convivência cordial e respeitosa construída ao longo do tempo. Frequentador habitual do estabelecimento comercial, trata-se de pessoa com quem Renato já mantinha contato muito antes dos fatos que vieram a público."
Segundo o advogado, "o episódio divulgado ocorreu há aproximadamente um mês, e o vídeo amplamente reproduzido consiste em recorte parcial dos acontecimentos, sem retratar a integralidade das circunstâncias e das interações havidas entre os envolvidos."
Barreto acrescenta que "Renato Dias não realizou a filmagem, não participou da edição das imagens e tampouco promoveu sua divulgação em qualquer meio de comunicação ou rede social."
A defesa informa que Renato Dias permanece à inteira disposição da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa, do Ministério Público e de quaisquer outros órgãos responsáveis pela apuração dos fatos, "confiante de que a análise completa do contexto permitirá o adequado esclarecimento do ocorrido".