Confira a lista de contemplados no programa Minha Casa, Minha Vida em Rio Preto
Ao todo, 16 mil pessoas fizeram a inscrição para concorrer a um dos apartamentos nos residenciais Antonieta e Monte Verde
A Empresa Municipal de Construções Populares (Emcop) selecionou as 400 famílias que foram contempladas em programa habitacional do Minha Casa, Minha Vida em Rio Preto. Ao todo, 16 mil pessoas fizeram a inscrição para concorrer a um dos apartamentos nos residenciais Antonieta e Monte Verde, com previsão de entrega ainda em 2026.
Confira abaixo o nome dos contemplados e dos suplentes:
ADORMEVIL VIEIRA SANTANA
ADRIANA DIAS ROCHA
ADRIANA FELIPE DOS SANTOS
ALDENICE RAQUEL DA SILVA
ALEANDRA SETIN DA SILVA
ALESSANDRA CRISTINA LAGE
ALESSANDRA DA SILVA
ALEXANDRA KASSIA DA SILVA COSTA
ALINE ESTELA ARAUJO BORGES
AMANDA CAROLINE BELO ALMEIDA
AMANDA COELHO DA COSTA PONTES
AMANDA GISUATO FERREIRA
ANA APARECIDA DA SILVA
ANA CAROLINA FERREIRA DE LIMA
ANA CAROLINA MANSANO DE SOUZA
ANA CAROLINA NOGUEIRA VIRGILIO
ANA CLAUDIA ROSA DOS SANTOS
ANA ESTEFANI BATISTA DA SILVA
ANA LETICIA DOS SANTOS RODRIGUES
ANA LUCIA RODRIGUES
ANA MARIA AVELINO
ANA MARIA BATISTA DE ARAUJO
ANA MARIA DOS SANTOS
ANA PAULA APARECIDA DO SANTOS
ANA PAULA DA COSTA
ANA PAULA LOURENÇO VARANDAS
ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
ANA PAULA VICENTE
ANA THAIS ALVES DA SILVA
ANDREIA ANTONIOLI
ANDREIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA
ANDREIA SOARES SANTOS
ANDRESSA ROMOALDO BARROS COSTA
ANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS
ANIELE DE OLIVEIRA MOURA
ANTONIA BARBOSA SALES LIMA
ANTONIA FERNANDES DE MORAIS
ANTONIA MAYARA SILVA CONSTANTINO
APARECIDA DE LOURDES ARAUJO
APARECIDA FRANCO
ARIADNAY LAIANA BARBOSA
ARIANE PEREZ ROCHA
BARBARA MIKAELLE DA SILVA
BARBARA ROBERTA ARAUJO DA SILVA
BARUCK VICENTE PEREIRA
BEATRIZ FRANCISCA DE PAULA
BIANCA DOS SANTOS BATISTA
BIBIANE HELENA DA SILVA
BRENDA APARECIDA MAURICIO DA SILVA
BRENDA COROMOTO ANTUAREZ BLANCO
BRUNA CRISTINA MACEDO PEREIRA
BRUNA DA SILVA CARDOSO SOARES
CAMILA APARECIDA RODRIGUES
CAMILA BORGES MATHEUS BRANDÃO
CAMILA CRISTIANE DA SILVA CAMILLO
CAMILA FERNANDA ROSA DA SILVA
CARLA DE SOUZA SANTOS
CARLA ROBERTA FAVA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
CAROLINE MARIA LIMA DE CARVALHO
CASSIA BRITO DE PAULA
CASSIA TATIANE MOURA DA SILVA
CATARINA DE OLIVEIRA COSTA
CATIANA PEREIRA DA SILVA
CELIA APARECIDA MATIAS
CICERA CRISTINA DE OLIVEIRA
CILENE BARBOSA DOS SANTOS ONORIO
CINTIA RAQUEL ANDRADE JUSTINO
CIONEIDE MONTEIRO LIMA
CLAUDIA ALCINA MARTINS DE OLIVEIRA
CLAUDIA DE PAULA
CLAUDIA GOMES
CLAUDNEIA MANOEL
CLEIDE APARECIDA DA SILVA
CLELIA REGINA AMANÇO
CLEMILDA SOUZA SILVA
CLEUSA ALVES PEREIRA
CLOTILDE COPERTINO BARDI
CREMILDA SOUZA SILVA
CREUSA DOS SANTOS CHIANELLI FERNANDES
CRISTIANE DE MELO MANZALLI
CRISTIANE HONORATO DOS SANTOS
DANIELA REGINA AUGUSTINHA
DANIELE DAYANE TORRES DA SILVA
DAYANE CAROLINE ZAURISIO
DAYANE DUTRA DA SILVA
DEBORA PERPETUA BASILIO DA SILVA
DEISIANE PAIXAO DE CARVALHO
DENISE MARA DOS SANTOS
DEVALDO FRANCISCO PAULINO MOREIRA
DEYSIANE DA SILVA NASIOSENO CORDEIRO
DINAMAR TEIXEIRA DUARTE
DORALICE SOARES DOS SANTOS
DOUGLAS PAES DE ALMEIDA
DRIELY TORRES ROMAGNOLE ALVES
DULCINEIA SILVA DE ALMEIDA MARQUES
EDILAINE LISBOA DE OLIVEIRA
EDILANE FERREIRA DOS SANTOS
EDILMA MESCHIARI DOS SANTOS
EDLAINE DOS SANTOS FERREIRA
EDNA MATOS DA SILVA
EILA APARECIDA MARTINS
ELAINE CRISTINA DO AMARAL NUNES
ELAINE JAQUELINE PEREIRA
ELAINE OLIVEIRA SOUZA
ELENICE DO CARMO SILVA
ELESANDRA DE LIMA OLIVEIRA
ELEXANDRA SILVA DO NASCIMENTO
ELIAMAR PERPETUA DA SILVA
ELIANA DE FATIMA CESARIO
ELIANA DE PAULA DA SILVA
ELIANA MARIA DE JESUS
ELIETE ANGELICA DOS SANTOS PACHECO
ELISANGELA CORDEIRO PROETTI
ELISANGELA DA ROCHA SILVA
ELIZABETH CRISTINA DA SILVA
ELLEN CRISTINA MOREIRA
ELSY YUDITH SANCHEZ DE VILLANUEVA
ELVANY DE ALMEIDA SANTOS
ELZA LOPES LEITE
EMANUELA PEREIRA DA SILVA
EMANUELLE ALVES FRANCISCO
ENEZIA DOS SANTOS BRITO
ERENILDA DOS SANTOS ALVES
ERIKA CRISTINA DOS SANTOS
ERIKA CRISTINA GOMES ISAAC
ERIKA REGINA MARTINS
ERIKA SOUSA MARTINS
ESTELA APARECIDA RUI
ESTELAMARY BORGES DA SILVA
EUNICE APARECIDA TANGANELLI
EUNICE FRANCISCA SANTANA
EVANIR COSTA DE AZEVEDO
FABIANA APARECIDA DA SILVA
FABIANA DA SILVA SANTOS
FABIOLA GONCALVES EUZEBIO
FABIOLA MORAIS SILVA
FABIOLA RENATA SILVA DE ARAUJO
FERNANDA ANTONIO LIMA
FERNANDA BRITTO DE SOUZA
FERNANDA CRISTINA MALUMBRES
FERNANDO PEREIRA
FIAMA VIVIANE DUTRA
FRANCISCA DE ARAUJO PAIXAO
FRANCISCA GENESLANDIA DOS SANTOS
FRANCISCA MINELVINA DE SUOSA DA SILVA
FRANCISLAINE DA SILVA VILLELA
GABRIELA ALVES DA SILVA CARDOSO
GABRIELA INGRID FIDENCIO DE OLIVEIRA
GEISA AMORIM DE MORAES
GEISA KAROLINE VICENTE
GESLAINE DOMINGOS MACHADO
GIRLÂNDIA DE OLIVEIRA CALDAS
GISELE CRISTINA LEMIRO ADAO
GISELE SILVA MARTINS DA TRINDADE
GISLAINE APARECIDA ARAUJO
GRAZIELA VILELA DA SILVA
GUIOMAR MORAES PETRONILHO
HELENICE MARIA DOS SANTOS
HELOISA HELENA FRANCISCO XAVIER
IANCA MELINA DO NASCIMENTO LOBO
ILLANNA VICTÓRIA FERNANDES SILVA
IONARA CRISTIANE PETROVINA FERREIRA REIS
IVANI TEIXEIRA
IVONETE DOMINGUES ROSA
JAINI DE FATIMA MESSIAS
JANAINA TACIANE RODRIGUES DE ALCANTARA
JANETE ALMEIDA DE JESUS
JANIELE ANASTACIA DOS SANTOS
JAQUELINE ROZARIO VENTURA
JARDEANE PONTES
JEANE DA SILVA
JENNIFER CRISTINA ANTONIO DE SOUZA
JENNIFER DE OLIVEIRA DIAS
JENNIFER GEOVANA RAMOS LAURENTINO
JÉSSICA APARECIDA SOARES VIANA
JESSICA AZEVEDO COSTA
JESSICA DAIANI RODRIGUES
JESSICA DIANA XAVIER DOS SANTOS
JESSICA FERNANDA GONÇALVEZ DE BRITO
JESSICA MORAES VICENTE
JESSICA SILVA SANTOS
JESUINA APARECIDA DIAS VITO
JOANA DARC DOS ANJOS SOUZA LIRA
JOELMA LEANDRO DOS SANTOS
JOICE FERNANDA BISSOLI DOS SANTOS
JOSE EDUARDO GHIDINI
JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
JOSEANE NAIANA CALIXTO DA SILVA
JOSEANE OLIVEIRA NASCIMENTO SOUZA
JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS
JOSEFINA FRANCO DE BARROS
JOSEILDES JESUS DOS SANTOS
JOSIANE APARECIDA SOUZA GUILHEN
JUCILENE DA PAZ LOPES
JULIANA ALVES BEZERRA
JULIANA BATISTA DE OLIVEIRA DONA
JULIANA DA SILVA GOMES
JULIANA MARTINS MENDES
KAREN BIBIANA SILVEIRA
KAREN GABRIELA FERREIRA DE SOUZA
KARINA MONTEIRO RODRIGUES CANELAS
KATIA HELENA CORREA
KEDNA RODRIGUES CARDOSO LIMA
KEILA GONCALVES DA SILVA
LAIZA PEREIRA COIMBRA
LAIZYNHA MARIA DE SOUZA
LARIANY APARECIDA SANTOS
LARISSA MONIQUE DE SOUSA CUSTODIO
LAUDELINA DE FREITAS
LAURA MESSIAS DO NASCIMENTO
LAURENIR MARIA ALMEIDA
LEANDRA APARECIDA DE CAMPOS
LEIDE XAVIER AGUIAR
LENILDA DOS SANTOS BEZERRA DA COSTA
LETICIA CARVALHO DA SILVA
LETICIA DANIELE DE SOUZA
LETICIA SILVA DOS SANTOS
LIGIA ORQUIZA TAVARES
LILIAN HONORIO CAMARGO DE OLIVEIRA
LINDACI MARIA DA SILVA
LIVIA BEATRIS DOS SANTOS
LUANA APARECIDA ANASTACIO DOS SANTOS
LUANA APARECIDA TEIXEIRA
LUANA CAROLINE DA SILVA OSSUNA
LUANA DA SILVA MATIAS
LUANA DANIELE DA SILVA MANZANO
LUANA FERNANDA PEREIRA DA SILVA
LUANA MONTAGNINI MACIEL
LUANA PAIXAO DA SILVA RODRIGUES
LUANA VALQUIRIA FARINHA
LUCIANE VILELA MARQUES
LUCIENE PEREIRA DE SOUZA
LUCIMAR ARJENAU FERREIRA
LUISA DEL VALLE MARTINEZ HIGUERY
MAGDA FERNANDA RODRIGUES
MARA CRISTINA DIONISIO DA CRUZ
MARA SILVANA CHAVES
MARCOS ROBERTO ANDRADE
MARIA AMELIA BISPO
MARIA APARECIDA NUNES
MARIA APARECIDA ROCHA DE SOUZA
MARIA APARECIDA SANTANA DE ALBUQUERQUE
MARIA APARECIDA SOUSA PORTO
MARIA CRISTINA NUNES BRITO
MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO SILVA
MARIA DAS GRACAS LEITE DA SILVA
MARIA DAS GRAÇAS VIANA DE ARAUJO
MARIA DE FATIMA DA SILVA
MARIA DE FATIMA MARINO BORGES
MARIA DE FATIMA PORTO
MARIA DE FÁTIMA RIQUETTE CALIXTO
MARIA DE LOURDES CAMILO DOS SANTOS
MARIA DO CARMO PEREIRA DE CALDAS SOUZA
MARIA DOS SANTOS BRAZ
MARIA ELISA DAS CHAGAS
MARIA ELIVANE DE SOUSA
MARIA GIZÉLIA VIANA SOUSA
MARIA HELENA COSTA
MARIA INEZ DE SOUZA
MARIA MATILDES PEREIRA DA SILVA
MARIA MIRIM DE SOUSA NORONHA
MARIA NILZA GONCALVES BARBOSA
MARIA SUELI SVAIGER
MARIA VANILDA RODRIGUES DE BARROS
MARIANY BARBOSA DOS REIS
MARIELY BRITO LIMA
MARILENE APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
MARINA CHIMIT DE CARVALHO
MARINA VITORINO CARNEIRO
MARINALVA DE JESUS SOUZA
MARINALVA LOPES DE CARVALHO SILVA
MARINALVA MOREIRA SANTANA
MARLEIDE COUTINHO BEZERRA DE NORONHA
MARLENE BERNADETE DE CAMARGO CASTILHO
MARLI ANTONIA SANTOS
MARLI RODRIGUES DA SILVA
MARTA APARECIDA FEDOCE ORATE
MAYARA MAGNO DA SILVA
MELISSA DA SILVA NASCIMENTO BUENO
MELISSA MEDEIROS DA SILVA OLIVEIRA
MICAELA MIRANDA MENDES MARQUES
MICHELE LARISSA FERREIRA COSTA
MIREIA KARINE CUNHA XAVIER
MIRELA CRISTINA GOUVEIA
MIRELLA DIAS DE SOUZA
MIRIAN DE ARAUJO SÁ
MISLEINE APARECIDA RODRIGUES
MONALISA FERRARI
MYNARA FIDELIS PINHEIRO
NADIA RAFAELA DA SILVA
NADIA SILVA NOVAES
NAILDA APARECIDA DE CASTRO
NATALI STEFFEN LOPES
NATALIA CRISTINA TRISTAO
NATASHA APARECIDA CALIXTO
NATHALIA STEPHANIE SOUZA
NAYARA ALVES SANTANA
NEUZA APARECIDA LIMA FRANÇA
NIERY JACQUELINE DA SILVA
NUBIA ALEXANDRA DA SILVA
OLGA LUANA BAGAILA
OLINDA MARTINS FERREIRA
PALOMA FERREIRA LIMA
PAOLA DUARTE ALEXANDRE MACEDO
PATRICIA APARECIDA DA SILVA
PATRICIA CRISTINA DA SILVA
PATRICIA DE GODOI VIEIRA
PATRICIA NEVES DA CONCEIÇÃO SILVA
PENHA RODRIGUES DA CRUZ DE ARAUJO
PRISCILA ALVES PEDROSO
PRISCILA GRAZIELE BARBOZA
PRISCILA RAMOS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
PRYSCILLA FRANCISCA CAMARERO
RAFAELLA NEVES PROVENZANO
RAISSA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA
RANIERI ROCHA
RAQUEL APARECIDA GARCIA DE SOUZA
RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSA
RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA
REGINA APARECIDA NOBRE
REGINA CELIA FAGNANI
RITA DE CASSIA ARAUJO
RITA DE FATIMA COELHO DA CONCEIÇÃO
ROBERTO DE MENEZES
ROSA MARIA AZEVEDO GONCALVES
ROSALINA VIEIRA DE MEDEIROS
ROSANA CRISTINA BERNARDO
ROSANGELA CANDIDO VILELLA
ROSANGELA DONIZETE DE OLIVEIRA
ROSANGELA GOMES FERREIRA NEVES
ROSANGELA MARQUES DE JESUS MANJA
ROSELI SIMÃO SANTANA
ROSEMARIA JORGE DE OLIVEIRA
ROSIMAR GARCIA DA SILVA
ROSINEIDE BARBOSA SANTOS
ROSINEIDE DA CONCEICAO NASCIMENTO
ROZANGELA HONORATO DOS SANTOS
ROZINEIDE FERNANDES DA SILVA
SABRINA DE ARAUJO MATHEUS DA SILVA
SALOMITA BISPO
SANDRA BAPTISTA PIMENTEL
SANDRA GOMES DE OLIVEIRA
SANDRA JOSIELE DA SILVA
SANDRA MARIA DA CRUZ
SANDRA MARIA MELO BARROS
SANDRA REGINA CHERUTI DA SILVEIRA
SANDRA REGINA DOS REIS
SARA FERNANDA DE OLIVEIRA BARBOSA
SERGINA ALVES PEREIRA
SHIRLY SILVA DE JESUS
SILVIA MARA DA SILVA
SILVIA RAFAELA ALMELA ROXO
SIMONE DA SILVA
SIMONE DA SILVA VITOR
SIMONE DE ANDRADE SOUZA
SINILVA PEREIRA GUIMARAES
SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA
SOLANGE FERREIRA DE BRITO
SONIA APARECIDA RODRIGUES
STEFANI JAQUELINE DOS ANJOS MOREIRA
STEFANIE DOS SANTOS ZUPELI
STEPHANIE LINDSAY DE OLIVEIRA
SUELEN ARCENIO ROBERTO SANTANA
SUELI NICOLETTI
SUELLEN REGINA NUNES DIAS
SUSETTE APARECIDA DA SILVA JOSE
SUZY DANIELLE TORRES DO NASCIMENTO
TAINARA DA SILVA BRITO
TAIRES DA SILVA SANTOS
TAIS MARQUIORI FERNANDES
TAIZE CAROLINA MACIEL DIAS
TASSIANE YLANA DA SILVA
TATIANA NUNES DE PAULA DANTAS
TATIANE DE CARVALHO LIMA
TATIANE PEREIRA MARTINS
TEREZINHA DA CONCEICAO BORGES SILVA
THAIS CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS
THAIS FERNANDA PEREIRA
URSULA NICOLE DE OLIVEIRA
VALERIA APARECIDA DE CASTRO
VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA REZENDE
VANDERLEI VIEIRA
VANDERLEIA DA ROSA
VANESSA APARECIDA MARQUES
VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LIMA
VANESSA CRISTINA LOPES MARTINS
VANESSA MARIA DE SOUZA TIMOTEO
VANUSA ANA DE JESUS
VERA LUCIA DA SILVA SANTANA
VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA
VERONICA DE JESUS FRANCA
VIVIANE KAROLINE HIPOLITO BOTELHO DA SILVA
VIVIANE PEREIRA DE SOUZA
WALDIRENY MENDES DE MOURA
YARA TEREZA INNOCENTI MESSIAS
YASMIN SANDRESSA CANDEAL DUARTE
YORDANIS COROMOTO LOPEZ BELLO
ZILENE DOS SANTOS DE LIMA
ZILENE RIBEIRO DE SOUZA
SUPLENTES
ADRIANA SCARMAGNANI ABENANTI
ALBA JANAINA SOUZA GUEDES
ALEXANDRE RODRIGUES CARDOSO
AMANDA APARECIDA DOS SANTOS
ANA CAROLINA NASCIMENTO DA SILVA
ANILDA ALVES BORGES
ANNA MARIA DE CAMARGO VITORIO
ANTONIA DA CUNHA OLIVEIRA
ANTONIA LOPES DOS SANTOS
ANTONIA MARCIA MENDONÇA
ANYZETE DOS SANTOS SOUSA
APARECIDA DONIZETE SIQUEIRA MONTEIRO
BARBARA DE PAULA LIMA
BRUNA DA SILVA MORAES
BRUNA MICHELE NEVES DE OLIVEIRA
CAMILA APARECIDA RIBEIRO SANTANA
CAMILA DE SOUZA CANUTO
CAMILA DOS SANTOS CLAUDINO NASCIMENTO
CARLOS EDUARDO VILARES CZEMPIK
CELIA PEREIRA DA SILVA
CLAUDIA IRIS DE ASSIS SILVA
CLAUDIA MARIA PIMENTA MAEZZI
DAIANA RIBEIRO PEREIRA
DAIANA VILASBOAS ARAUJO
DALILA RODRIGUES MOTTA DA SILVA
DALVA APARECIDA VIANNA
DAMILA MOREIRA SCHWAMM
DAYANA CORREA DE SOUZA
DAYANE PEREIRA DO AMARAL
DEBORA DEMOSTHENES DE PLACIDO
DEOLINDA ROSA PALMAS MELGAREJO
DIANE DE OLIVEIRA ALEXANDRE
DORIVALDO XAVIER DA SILVA
EDINEIA DE FATIMA DELACO
EDSON SOUZA SANTOS
EDUARDO JOSÉ DOS REIS
ELAINE CRISTINA DE JESUS
ELIANA RENATA ROQUE DE SOUZA
ELISABETE MIGUEL
EVA OLIVEIRA DA SILVA
EVANILDE MONTEIRO LIMA
EVELYN MAYARA DOS SANTOS
FABIOLA PORTELLA DE SOUZA
FATIMA APARECIDA SANCHES ZANFULIM
FERNANDA CARLA BARROS RIBEIRO
FLAVIO CARLOS MOREIRA
FLORISVALDO VIEIRA LIMA
FRANCIVANIA DE BRITO DE SOUSA
GEOVANA OLIVEIRA PEREIRA
GILMAR BUENO DOS REIS
GIOVANNA PROSPERO CHALLA BRASIL
GLAUCIA PRISCILA VALENTIM DA SILVA
ILZA PEREIRA
INGRID ALVES CASSIANO NOGUEIRA
IRAMARA OLIVEIRA PINHEIRO
IRANI MARIA DOS SANTOS NETO
JAIME DE JESUS AFONSO JUNIOR
JAQUELINE SUELEN CONSTANTINO DA SILVA
JORGE LUIS DE PAULA
JOSE CLAUDIO DOS SANTOS
JOSE PETRONILIO DA SILVA
JULIA FATIMA DE JESUS HORA
JULIANA DA MOTA PEREIRA
JULIANA DA MOTA PEREIRA
KETHELYN VITORIA DA SILVA SANTOS
LARISSA VIANNA NUNES
LEONOR ALVES CAMPOS
LORENI RICARDINHA DA CUNHA
LOURDES RODRIGUES DA SILVA
LUANA PRATES DIAS
LUCIELLE DE JESUS ARAUJO
MARCELA CRISTINA DA SILVEIRA CALIXTO
MARCIA MARIA DE SOUZA ANTUNES FILGUEIRA
MARCIA SUELI MACEDO
MARIA ANTONIA VALENTIM
MARIA CELIAN FERNANDES MENESES LAURENTINO
MARIA ELVIRA DO NASCIMENTO
MARIA LUISA TORRES GUERRERO
MARIA SOLANGE DE LIMA
MARIANA CAMARGO DA SILVA
MARISA GALLO
MARJORIE SABAH DE OLIVEIRA
MARLEY BATISTA BRUNES VENANCIO
MARLI DE ARAUJO FERREIRA
MARTA RAMOS
MICHELE DE SOUZA TIBURCIO
MONALISA SAMPAIO DE SOUZA
NATÁLIA DE ANDRADE ARAÚJO
NATALIA NARDIN DOS SANTOS
NATALIA ROBERTA NOBRE CORREIA
NICOLY GABRIELE DE PAULA DA SILVA BUENO
PATRICIA GOMES FARIA
REGIANE GRACIELE FERREIRA DA LUZ
REGIANE VIEIRA DOS SANTOS
RICARDO ALVES NUNES
RITA DE CASSIA CRUZ DAS VIRGENS
ROSA MARIA DOS SANTOS
ROSA MARIA DOS SANTOS
ROSANGELA DA SILVA LEOPOLDINO
ROSIMEIRE CRISTINA ROQUE DE OLIVEIRA
ROZIMEIRE BASTOS DA SILVA
RUTE DE NORONHA
SANDRA LAURENTINA MARTINS
SARA RANIELY LUCIANO DE SOUZA
SARAH ELIZABETH DE ARAUJO DA SILVA
SILVANA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS
SILVANA RENATA NOGUEIRA
SUELI GEBARA
SUELI PIRES
SUELY APARECIDA DA SILVA
TAUANE BORGES COELHO DE ALMEIDA
TELMA MARIA DE CASTRO
TEREZINHA DOS REIS MEDEIROS
VALDIRENE ARCAS MESSIAS
VALESCA JESUS SALES
VANDA REGINA DOS SANTOS
VERA LUCIA BENVINDO
VITORIA COSTA MORETTO
VITÓRIA TAINÁ ALVES DA SILVA
YASMIN ROCHA FEITOSA