Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
CASA PRÓPRIA

Confira a lista de contemplados no programa Minha Casa, Minha Vida em Rio Preto

Ao todo, 16 mil pessoas fizeram a inscrição para concorrer a um dos apartamentos nos residenciais Antonieta e Monte Verde

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 22/04/2026 às 17:50Atualizado em 23/04/2026 às 09:18
Unidades em construção: contrato para entrega de 400 apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida ( Marco Antonio dos Santos 22/4/2026)
Galeria
Unidades em construção: contrato para entrega de 400 apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida ( Marco Antonio dos Santos 22/4/2026)
Ouvir matéria

A Empresa Municipal de Construções Populares (Emcop) selecionou as 400 famílias que foram contempladas em programa habitacional do Minha Casa, Minha Vida em Rio Preto. Ao todo, 16 mil pessoas fizeram a inscrição para concorrer a um dos apartamentos nos residenciais Antonieta e Monte Verde, com previsão de entrega ainda em 2026.

Confira abaixo o nome dos contemplados e dos suplentes:

ADORMEVIL VIEIRA SANTANA

ADRIANA DIAS ROCHA

ADRIANA FELIPE DOS SANTOS

ALDENICE RAQUEL DA SILVA

ALEANDRA SETIN DA SILVA

ALESSANDRA CRISTINA LAGE

ALESSANDRA DA SILVA

ALEXANDRA KASSIA DA SILVA COSTA

ALINE ESTELA ARAUJO BORGES

AMANDA CAROLINE BELO ALMEIDA

AMANDA COELHO DA COSTA PONTES

AMANDA GISUATO FERREIRA

ANA APARECIDA DA SILVA

ANA CAROLINA FERREIRA DE LIMA

ANA CAROLINA MANSANO DE SOUZA

ANA CAROLINA NOGUEIRA VIRGILIO

ANA CLAUDIA ROSA DOS SANTOS

ANA ESTEFANI BATISTA DA SILVA

ANA LETICIA DOS SANTOS RODRIGUES

ANA LUCIA RODRIGUES

ANA MARIA AVELINO

ANA MARIA BATISTA DE ARAUJO

ANA MARIA DOS SANTOS

ANA PAULA APARECIDA DO SANTOS

ANA PAULA DA COSTA

ANA PAULA LOURENÇO VARANDAS

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA

ANA PAULA VICENTE

ANA THAIS ALVES DA SILVA

ANDREIA ANTONIOLI

ANDREIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA

ANDREIA SOARES SANTOS

ANDRESSA ROMOALDO BARROS COSTA

ANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS

ANIELE DE OLIVEIRA MOURA

ANTONIA BARBOSA SALES LIMA

ANTONIA FERNANDES DE MORAIS

ANTONIA MAYARA SILVA CONSTANTINO

APARECIDA DE LOURDES ARAUJO

APARECIDA FRANCO

ARIADNAY LAIANA BARBOSA

ARIANE PEREZ ROCHA

BARBARA MIKAELLE DA SILVA

BARBARA ROBERTA ARAUJO DA SILVA

BARUCK VICENTE PEREIRA

BEATRIZ FRANCISCA DE PAULA

BIANCA DOS SANTOS BATISTA

BIBIANE HELENA DA SILVA

BRENDA APARECIDA MAURICIO DA SILVA

BRENDA COROMOTO ANTUAREZ BLANCO

BRUNA CRISTINA MACEDO PEREIRA

BRUNA DA SILVA CARDOSO SOARES

CAMILA APARECIDA RODRIGUES

CAMILA BORGES MATHEUS BRANDÃO

CAMILA CRISTIANE DA SILVA CAMILLO

CAMILA FERNANDA ROSA DA SILVA

CARLA DE SOUZA SANTOS

CARLA ROBERTA FAVA

CARLOS ANTONIO DA SILVA

CAROLINE MARIA LIMA DE CARVALHO

CASSIA BRITO DE PAULA

CASSIA TATIANE MOURA DA SILVA

CATARINA DE OLIVEIRA COSTA

CATIANA PEREIRA DA SILVA

CELIA APARECIDA MATIAS

CICERA CRISTINA DE OLIVEIRA

CILENE BARBOSA DOS SANTOS ONORIO

CINTIA RAQUEL ANDRADE JUSTINO

CIONEIDE MONTEIRO LIMA

CLAUDIA ALCINA MARTINS DE OLIVEIRA

CLAUDIA DE PAULA

CLAUDIA GOMES

CLAUDNEIA MANOEL

CLEIDE APARECIDA DA SILVA

CLELIA REGINA AMANÇO

CLEMILDA SOUZA SILVA

CLEUSA ALVES PEREIRA

CLOTILDE COPERTINO BARDI

CREMILDA SOUZA SILVA

CREUSA DOS SANTOS CHIANELLI FERNANDES

CRISTIANE DE MELO MANZALLI

CRISTIANE HONORATO DOS SANTOS

DANIELA REGINA AUGUSTINHA

DANIELE DAYANE TORRES DA SILVA

DAYANE CAROLINE ZAURISIO

DAYANE DUTRA DA SILVA

DEBORA PERPETUA BASILIO DA SILVA

DEISIANE PAIXAO DE CARVALHO

DENISE MARA DOS SANTOS

DEVALDO FRANCISCO PAULINO MOREIRA

DEYSIANE DA SILVA NASIOSENO CORDEIRO

DINAMAR TEIXEIRA DUARTE

DORALICE SOARES DOS SANTOS

DOUGLAS PAES DE ALMEIDA

DRIELY TORRES ROMAGNOLE ALVES

DULCINEIA SILVA DE ALMEIDA MARQUES

EDILAINE LISBOA DE OLIVEIRA

EDILANE FERREIRA DOS SANTOS

EDILMA MESCHIARI DOS SANTOS

EDLAINE DOS SANTOS FERREIRA

EDNA MATOS DA SILVA

EILA APARECIDA MARTINS

ELAINE CRISTINA DO AMARAL NUNES

ELAINE JAQUELINE PEREIRA

ELAINE OLIVEIRA SOUZA

ELENICE DO CARMO SILVA

ELESANDRA DE LIMA OLIVEIRA

ELEXANDRA SILVA DO NASCIMENTO

ELIAMAR PERPETUA DA SILVA

ELIANA DE FATIMA CESARIO

ELIANA DE PAULA DA SILVA

ELIANA MARIA DE JESUS

ELIETE ANGELICA DOS SANTOS PACHECO

ELISANGELA CORDEIRO PROETTI

ELISANGELA DA ROCHA SILVA

ELIZABETH CRISTINA DA SILVA

ELLEN CRISTINA MOREIRA

ELSY YUDITH SANCHEZ DE VILLANUEVA

ELVANY DE ALMEIDA SANTOS

ELZA LOPES LEITE

EMANUELA PEREIRA DA SILVA

EMANUELLE ALVES FRANCISCO

ENEZIA DOS SANTOS BRITO

ERENILDA DOS SANTOS ALVES

ERIKA CRISTINA DOS SANTOS

ERIKA CRISTINA GOMES ISAAC

ERIKA REGINA MARTINS

ERIKA SOUSA MARTINS

ESTELA APARECIDA RUI

ESTELAMARY BORGES DA SILVA

EUNICE APARECIDA TANGANELLI

EUNICE FRANCISCA SANTANA

EVANIR COSTA DE AZEVEDO

FABIANA APARECIDA DA SILVA

FABIANA DA SILVA SANTOS

FABIOLA GONCALVES EUZEBIO

FABIOLA MORAIS SILVA

FABIOLA RENATA SILVA DE ARAUJO

FERNANDA ANTONIO LIMA

FERNANDA BRITTO DE SOUZA

FERNANDA CRISTINA MALUMBRES

FERNANDO PEREIRA

FIAMA VIVIANE DUTRA

FRANCISCA DE ARAUJO PAIXAO

FRANCISCA GENESLANDIA DOS SANTOS

FRANCISCA MINELVINA DE SUOSA DA SILVA

FRANCISLAINE DA SILVA VILLELA

GABRIELA ALVES DA SILVA CARDOSO

GABRIELA INGRID FIDENCIO DE OLIVEIRA

GEISA AMORIM DE MORAES

GEISA KAROLINE VICENTE

GESLAINE DOMINGOS MACHADO

GIRLÂNDIA DE OLIVEIRA CALDAS

GISELE CRISTINA LEMIRO ADAO

GISELE SILVA MARTINS DA TRINDADE

GISLAINE APARECIDA ARAUJO

GRAZIELA VILELA DA SILVA

GUIOMAR MORAES PETRONILHO

HELENICE MARIA DOS SANTOS

HELOISA HELENA FRANCISCO XAVIER

IANCA MELINA DO NASCIMENTO LOBO

ILLANNA VICTÓRIA FERNANDES SILVA

IONARA CRISTIANE PETROVINA FERREIRA REIS

IVANI TEIXEIRA

IVONETE DOMINGUES ROSA

JAINI DE FATIMA MESSIAS

JANAINA TACIANE RODRIGUES DE ALCANTARA

JANETE ALMEIDA DE JESUS

JANIELE ANASTACIA DOS SANTOS

JAQUELINE ROZARIO VENTURA

JARDEANE PONTES

JEANE DA SILVA

JENNIFER CRISTINA ANTONIO DE SOUZA

JENNIFER DE OLIVEIRA DIAS

JENNIFER GEOVANA RAMOS LAURENTINO

JÉSSICA APARECIDA SOARES VIANA

JESSICA AZEVEDO COSTA

JESSICA DAIANI RODRIGUES

JESSICA DIANA XAVIER DOS SANTOS

JESSICA FERNANDA GONÇALVEZ DE BRITO

JESSICA MORAES VICENTE

JESSICA SILVA SANTOS

JESUINA APARECIDA DIAS VITO

JOANA DARC DOS ANJOS SOUZA LIRA

JOELMA LEANDRO DOS SANTOS

JOICE FERNANDA BISSOLI DOS SANTOS

JOSE EDUARDO GHIDINI

JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA

JOSEANE NAIANA CALIXTO DA SILVA

JOSEANE OLIVEIRA NASCIMENTO SOUZA

JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS

JOSEFINA FRANCO DE BARROS

JOSEILDES JESUS DOS SANTOS

JOSIANE APARECIDA SOUZA GUILHEN

JUCILENE DA PAZ LOPES

JULIANA ALVES BEZERRA

JULIANA BATISTA DE OLIVEIRA DONA

JULIANA DA SILVA GOMES

JULIANA MARTINS MENDES

KAREN BIBIANA SILVEIRA

KAREN GABRIELA FERREIRA DE SOUZA

KARINA MONTEIRO RODRIGUES CANELAS

KATIA HELENA CORREA

KEDNA RODRIGUES CARDOSO LIMA

KEILA GONCALVES DA SILVA

LAIZA PEREIRA COIMBRA

LAIZYNHA MARIA DE SOUZA

LARIANY APARECIDA SANTOS

LARISSA MONIQUE DE SOUSA CUSTODIO

LAUDELINA DE FREITAS

LAURA MESSIAS DO NASCIMENTO

LAURENIR MARIA ALMEIDA

LEANDRA APARECIDA DE CAMPOS

LEIDE XAVIER AGUIAR

LENILDA DOS SANTOS BEZERRA DA COSTA

LETICIA CARVALHO DA SILVA

LETICIA DANIELE DE SOUZA

LETICIA SILVA DOS SANTOS

LIGIA ORQUIZA TAVARES

LILIAN HONORIO CAMARGO DE OLIVEIRA

LINDACI MARIA DA SILVA

LIVIA BEATRIS DOS SANTOS

LUANA APARECIDA ANASTACIO DOS SANTOS

LUANA APARECIDA TEIXEIRA

LUANA CAROLINE DA SILVA OSSUNA

LUANA DA SILVA MATIAS

LUANA DANIELE DA SILVA MANZANO

LUANA FERNANDA PEREIRA DA SILVA

LUANA MONTAGNINI MACIEL

LUANA PAIXAO DA SILVA RODRIGUES

LUANA VALQUIRIA FARINHA

LUCIANE VILELA MARQUES

LUCIENE PEREIRA DE SOUZA

LUCIMAR ARJENAU FERREIRA

LUISA DEL VALLE MARTINEZ HIGUERY

MAGDA FERNANDA RODRIGUES

MARA CRISTINA DIONISIO DA CRUZ

MARA SILVANA CHAVES

MARCOS ROBERTO ANDRADE

MARIA AMELIA BISPO

MARIA APARECIDA NUNES

MARIA APARECIDA ROCHA DE SOUZA

MARIA APARECIDA SANTANA DE ALBUQUERQUE

MARIA APARECIDA SOUSA PORTO

MARIA CRISTINA NUNES BRITO

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO SILVA

MARIA DAS GRACAS LEITE DA SILVA

MARIA DAS GRAÇAS VIANA DE ARAUJO

MARIA DE FATIMA DA SILVA

MARIA DE FATIMA MARINO BORGES

MARIA DE FATIMA PORTO

MARIA DE FÁTIMA RIQUETTE CALIXTO

MARIA DE LOURDES CAMILO DOS SANTOS

MARIA DO CARMO PEREIRA DE CALDAS SOUZA

MARIA DOS SANTOS BRAZ

MARIA ELISA DAS CHAGAS

MARIA ELIVANE DE SOUSA

MARIA GIZÉLIA VIANA SOUSA

MARIA HELENA COSTA

MARIA INEZ DE SOUZA

MARIA MATILDES PEREIRA DA SILVA

MARIA MIRIM DE SOUSA NORONHA

MARIA NILZA GONCALVES BARBOSA

MARIA SUELI SVAIGER

MARIA VANILDA RODRIGUES DE BARROS

MARIANY BARBOSA DOS REIS

MARIELY BRITO LIMA

MARILENE APARECIDA ALVES DE ALMEIDA

MARINA CHIMIT DE CARVALHO

MARINA VITORINO CARNEIRO

MARINALVA DE JESUS SOUZA

MARINALVA LOPES DE CARVALHO SILVA

MARINALVA MOREIRA SANTANA

MARLEIDE COUTINHO BEZERRA DE NORONHA

MARLENE BERNADETE DE CAMARGO CASTILHO

MARLI ANTONIA SANTOS

MARLI RODRIGUES DA SILVA

MARTA APARECIDA FEDOCE ORATE

MAYARA MAGNO DA SILVA

MELISSA DA SILVA NASCIMENTO BUENO

MELISSA MEDEIROS DA SILVA OLIVEIRA

MICAELA MIRANDA MENDES MARQUES

MICHELE LARISSA FERREIRA COSTA

MIREIA KARINE CUNHA XAVIER

MIRELA CRISTINA GOUVEIA

MIRELLA DIAS DE SOUZA

MIRIAN DE ARAUJO SÁ

MISLEINE APARECIDA RODRIGUES

MONALISA FERRARI

MYNARA FIDELIS PINHEIRO

NADIA RAFAELA DA SILVA

NADIA SILVA NOVAES

NAILDA APARECIDA DE CASTRO

NATALI STEFFEN LOPES

NATALIA CRISTINA TRISTAO

NATASHA APARECIDA CALIXTO

NATHALIA STEPHANIE SOUZA

NAYARA ALVES SANTANA

NEUZA APARECIDA LIMA FRANÇA

NIERY JACQUELINE DA SILVA

NUBIA ALEXANDRA DA SILVA

OLGA LUANA BAGAILA

OLINDA MARTINS FERREIRA

PALOMA FERREIRA LIMA

PAOLA DUARTE ALEXANDRE MACEDO

PATRICIA APARECIDA DA SILVA

PATRICIA CRISTINA DA SILVA

PATRICIA DE GODOI VIEIRA

PATRICIA NEVES DA CONCEIÇÃO SILVA

PENHA RODRIGUES DA CRUZ DE ARAUJO

PRISCILA ALVES PEDROSO

PRISCILA GRAZIELE BARBOZA

PRISCILA RAMOS DOS SANTOS DE OLIVEIRA

PRYSCILLA FRANCISCA CAMARERO

RAFAELLA NEVES PROVENZANO

RAISSA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA

RANIERI ROCHA

RAQUEL APARECIDA GARCIA DE SOUZA

RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSA

RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA

REGINA APARECIDA NOBRE

REGINA CELIA FAGNANI

RITA DE CASSIA ARAUJO

RITA DE FATIMA COELHO DA CONCEIÇÃO

ROBERTO DE MENEZES

ROSA MARIA AZEVEDO GONCALVES

ROSALINA VIEIRA DE MEDEIROS

ROSANA CRISTINA BERNARDO

ROSANGELA CANDIDO VILELLA

ROSANGELA DONIZETE DE OLIVEIRA

ROSANGELA GOMES FERREIRA NEVES

ROSANGELA MARQUES DE JESUS MANJA

ROSELI SIMÃO SANTANA

ROSEMARIA JORGE DE OLIVEIRA

ROSIMAR GARCIA DA SILVA

ROSINEIDE BARBOSA SANTOS

ROSINEIDE DA CONCEICAO NASCIMENTO

ROZANGELA HONORATO DOS SANTOS

ROZINEIDE FERNANDES DA SILVA

SABRINA DE ARAUJO MATHEUS DA SILVA

SALOMITA BISPO

SANDRA BAPTISTA PIMENTEL

SANDRA GOMES DE OLIVEIRA

SANDRA JOSIELE DA SILVA

SANDRA MARIA DA CRUZ

SANDRA MARIA MELO BARROS

SANDRA REGINA CHERUTI DA SILVEIRA

SANDRA REGINA DOS REIS

SARA FERNANDA DE OLIVEIRA BARBOSA

SERGINA ALVES PEREIRA

SHIRLY SILVA DE JESUS

SILVIA MARA DA SILVA

SILVIA RAFAELA ALMELA ROXO

SIMONE DA SILVA

SIMONE DA SILVA VITOR

SIMONE DE ANDRADE SOUZA

SINILVA PEREIRA GUIMARAES

SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA

SOLANGE FERREIRA DE BRITO

SONIA APARECIDA RODRIGUES

STEFANI JAQUELINE DOS ANJOS MOREIRA

STEFANIE DOS SANTOS ZUPELI

STEPHANIE LINDSAY DE OLIVEIRA

SUELEN ARCENIO ROBERTO SANTANA

SUELI NICOLETTI

SUELLEN REGINA NUNES DIAS

SUSETTE APARECIDA DA SILVA JOSE

SUZY DANIELLE TORRES DO NASCIMENTO

TAINARA DA SILVA BRITO

TAIRES DA SILVA SANTOS

TAIS MARQUIORI FERNANDES

TAIZE CAROLINA MACIEL DIAS

TASSIANE YLANA DA SILVA

TATIANA NUNES DE PAULA DANTAS

TATIANE DE CARVALHO LIMA

TATIANE PEREIRA MARTINS

TEREZINHA DA CONCEICAO BORGES SILVA

THAIS CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS

THAIS FERNANDA PEREIRA

URSULA NICOLE DE OLIVEIRA

VALERIA APARECIDA DE CASTRO

VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA REZENDE

VANDERLEI VIEIRA

VANDERLEIA DA ROSA

VANESSA APARECIDA MARQUES

VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LIMA

VANESSA CRISTINA LOPES MARTINS

VANESSA MARIA DE SOUZA TIMOTEO

VANUSA ANA DE JESUS

VERA LUCIA DA SILVA SANTANA

VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA

VERONICA DE JESUS FRANCA

VIVIANE KAROLINE HIPOLITO BOTELHO DA SILVA

VIVIANE PEREIRA DE SOUZA

WALDIRENY MENDES DE MOURA

YARA TEREZA INNOCENTI MESSIAS

YASMIN SANDRESSA CANDEAL DUARTE

YORDANIS COROMOTO LOPEZ BELLO

ZILENE DOS SANTOS DE LIMA

ZILENE RIBEIRO DE SOUZA

SUPLENTES

ADRIANA SCARMAGNANI ABENANTI

ALBA JANAINA SOUZA GUEDES

ALEXANDRE RODRIGUES CARDOSO

AMANDA APARECIDA DOS SANTOS

ANA CAROLINA NASCIMENTO DA SILVA

ANILDA ALVES BORGES

ANNA MARIA DE CAMARGO VITORIO

ANTONIA DA CUNHA OLIVEIRA

ANTONIA LOPES DOS SANTOS

ANTONIA MARCIA MENDONÇA

ANYZETE DOS SANTOS SOUSA

APARECIDA DONIZETE SIQUEIRA MONTEIRO

BARBARA DE PAULA LIMA

BRUNA DA SILVA MORAES

BRUNA MICHELE NEVES DE OLIVEIRA

CAMILA APARECIDA RIBEIRO SANTANA

CAMILA DE SOUZA CANUTO

CAMILA DOS SANTOS CLAUDINO NASCIMENTO

CARLOS EDUARDO VILARES CZEMPIK

CELIA PEREIRA DA SILVA

CLAUDIA IRIS DE ASSIS SILVA

CLAUDIA MARIA PIMENTA MAEZZI

DAIANA RIBEIRO PEREIRA

DAIANA VILASBOAS ARAUJO

DALILA RODRIGUES MOTTA DA SILVA

DALVA APARECIDA VIANNA

DAMILA MOREIRA SCHWAMM

DAYANA CORREA DE SOUZA

DAYANE PEREIRA DO AMARAL

DEBORA DEMOSTHENES DE PLACIDO

DEOLINDA ROSA PALMAS MELGAREJO

DIANE DE OLIVEIRA ALEXANDRE

DORIVALDO XAVIER DA SILVA

EDINEIA DE FATIMA DELACO

EDSON SOUZA SANTOS

EDUARDO JOSÉ DOS REIS

ELAINE CRISTINA DE JESUS

ELIANA RENATA ROQUE DE SOUZA

ELISABETE MIGUEL

EVA OLIVEIRA DA SILVA

EVANILDE MONTEIRO LIMA

EVELYN MAYARA DOS SANTOS

FABIOLA PORTELLA DE SOUZA

FATIMA APARECIDA SANCHES ZANFULIM

FERNANDA CARLA BARROS RIBEIRO

FLAVIO CARLOS MOREIRA

FLORISVALDO VIEIRA LIMA

FRANCIVANIA DE BRITO DE SOUSA

GEOVANA OLIVEIRA PEREIRA

GILMAR BUENO DOS REIS

GIOVANNA PROSPERO CHALLA BRASIL

GLAUCIA PRISCILA VALENTIM DA SILVA

ILZA PEREIRA

INGRID ALVES CASSIANO NOGUEIRA

IRAMARA OLIVEIRA PINHEIRO

IRANI MARIA DOS SANTOS NETO

JAIME DE JESUS AFONSO JUNIOR

JAQUELINE SUELEN CONSTANTINO DA SILVA

JORGE LUIS DE PAULA

JOSE CLAUDIO DOS SANTOS

JOSE PETRONILIO DA SILVA

JULIA FATIMA DE JESUS HORA

JULIANA DA MOTA PEREIRA

JULIANA DA MOTA PEREIRA

KETHELYN VITORIA DA SILVA SANTOS

LARISSA VIANNA NUNES

LEONOR ALVES CAMPOS

LORENI RICARDINHA DA CUNHA

LOURDES RODRIGUES DA SILVA

LUANA PRATES DIAS

LUCIELLE DE JESUS ARAUJO

MARCELA CRISTINA DA SILVEIRA CALIXTO

MARCIA MARIA DE SOUZA ANTUNES FILGUEIRA

MARCIA SUELI MACEDO

MARIA ANTONIA VALENTIM

MARIA CELIAN FERNANDES MENESES LAURENTINO

MARIA ELVIRA DO NASCIMENTO

MARIA LUISA TORRES GUERRERO

MARIA SOLANGE DE LIMA

MARIANA CAMARGO DA SILVA

MARISA GALLO

MARJORIE SABAH DE OLIVEIRA

MARLEY BATISTA BRUNES VENANCIO

MARLI DE ARAUJO FERREIRA

MARTA RAMOS

MICHELE DE SOUZA TIBURCIO

MONALISA SAMPAIO DE SOUZA

NATÁLIA DE ANDRADE ARAÚJO

NATALIA NARDIN DOS SANTOS

NATALIA ROBERTA NOBRE CORREIA

NICOLY GABRIELE DE PAULA DA SILVA BUENO

PATRICIA GOMES FARIA

REGIANE GRACIELE FERREIRA DA LUZ

REGIANE VIEIRA DOS SANTOS

RICARDO ALVES NUNES

RITA DE CASSIA CRUZ DAS VIRGENS

ROSA MARIA DOS SANTOS

ROSA MARIA DOS SANTOS

ROSANGELA DA SILVA LEOPOLDINO

ROSIMEIRE CRISTINA ROQUE DE OLIVEIRA

ROZIMEIRE BASTOS DA SILVA

RUTE DE NORONHA

SANDRA LAURENTINA MARTINS

SARA RANIELY LUCIANO DE SOUZA

SARAH ELIZABETH DE ARAUJO DA SILVA

SILVANA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS

SILVANA RENATA NOGUEIRA

SUELI GEBARA

SUELI PIRES

SUELY APARECIDA DA SILVA

TAUANE BORGES COELHO DE ALMEIDA

TELMA MARIA DE CASTRO

TEREZINHA DOS REIS MEDEIROS

VALDIRENE ARCAS MESSIAS

VALESCA JESUS SALES

VANDA REGINA DOS SANTOS

VERA LUCIA BENVINDO

VITORIA COSTA MORETTO

VITÓRIA TAINÁ ALVES DA SILVA

YASMIN ROCHA FEITOSA