Cabeleireiro perde 5 mil reais após ter cartão fraudado em Rio Preto

Um cabeleireiro de 53 anos procurou a Polícia Civil de Rio Preto, na noite da última quarta-feira, 29, para denunciar uma fraude em seu cartão de crédito.

Segundo a vítima, ao todo, 16 compras haviam sido feitas em seu cartão sem seu conhecimento, entre os dias 24 e 27, causando um prejuízo de R$ 5 mil. Ao analisar a fatura, verificou que as compras estavam em nome de um ex-funcionário.

Diante das suspeitas, o cabeleireiro entrou em contato com o ex-funcionário, encaminhando imagens da fatura. O homem alegou que não estaria em posse do cartão. Disse ainda que acreditava estar utilizando o cartão de sua própria titularidade.

O caso foi registrado como furto e será investigado pelo 3º Distrito Policial.