Alunos de Rio Preto participam de Olimpíada de Matemática na França

Estudantes do Kelvin de Rio Preto foram convidados a participar da Olimpíada Matemática sem Fronteiras, representando o Brasil na etapa internacional. O evento será realizada em Marselha, na França, entre os dias 3 e 7 de maio de 2026. Em todo o Brasil, apenas 25 escolas foram selecionadas para a fase internacional.

A Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras é uma competição que reúne estudantes de diversos países ao redor do mundo, propondo exercícios de raciocínio lógico, resolução de problemas, além de trabalho em equipe.

A equipe é formada pelos alunos Pedro Augusto Ferreira Silva, Enzo Cesario Garcia, Miguel Gibin Pezzuto, Beatriz Belucio Ruviére e Valentina Idenaga Navarro. O grupo será acompanhado pelo professor Leonardo Leal, responsável pela preparação dos estudantes ao longo do último ano.

No ano de 2025, o colégio conquistou a medalha de ouro nas modalidades regional e nacional, o que motivou o convite para a etapa internacional.

De acordo com a diretora das unidades de ensino Kelvin, Priscilla Zago, a classificação para o torneio é um trabalho que vem ocorrendo ao longo dos anos. “Não é um resultado isolado. Ele vem de um processo estruturado, com acompanhamento próximo e uma cultura acadêmica que valoriza profundidade e disciplina”, afirma.

Além da classificação para a França, a equipe também recebeu convite para uma etapa internacional no Vietnã.







