Adolescente de 13 anos é assaltada na rua de colégio em Rio Preto

Uma adolescente de 13 anos teve o celular roubado nas proximidades de uma escola na tarde de segunda-feira, 4, no bairro Santa Catarina.

Segundo o boletim de ocorrência, a menor acessava a rua do portão da escola quando um homem em uma moto se aproximou e estacionou próximo à estudante e a uma amiga. Ele foi correndo em direção às meninas, exigindo que a vítima passasse seu celular. A amiga conseguiu fugir e o suspeito continuou a exigir a entrega do aparelho da vítima, que se recusava. Diante da recusa, o homem passou a avançar contra ela para tomar o celular à força, abraçando e segurando a menor de idade.

Após tomar o aparelho, ele saiu correndo. A vítima foi auxiliada pela amiga e juntas foram até o interior do colégio relatar o ocorrido. O pai da vítima realizou o rastreamento do celular e acionou a Polícia Militar, que realizou a busca pelo aparelho.

No local indicado, no Jardim Vitória Régia, foi encontrada apenas a capa de proteção do celular em uma casa de aparência abandonada. Em busca nos arredores, foi identificado um homem com características semelhantes às descritas pela vítima, que viu o rosto do assaltante, já que este não usava capacete.

O suspeito confessou o crime e indicou o local que havia escondido o aparelho. O homem foi preso em flagrante por roubo.