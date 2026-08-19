'A recuperação está indo melhor do que o esperado', afirma esposa do influenciador Marcão Raiz

O influenciador Marco Antônio Massonetto, o Marcão Raiz, apresentou novos avanços na recuperação após o grave acidente de moto sofrido em abril deste ano. Em vídeo publicado nesta terça-feira, 18, Marcão aparece andando com auxílio de um andador.

"Cada pequeno passo é uma vitória em sua vida meu guerreiro", escreveu nas redes sociais a esposa dele, Waleria Raiz.

Segundo ela, a recuperação do influenciador corintiano está melhor do que os médicos esperavam. Marcão continua realizando as sessões de fisioterapia e, aos poucos, retoma atividades que faziam parte da rotina.

"A gente vai conseguindo voltar a fazer tudo com normalidade, graças a Deus", afirmou Marcão.

Para Wal, diante das dificuldades enfrentadas, cada conquista representa um momento de gratidão.

Marcão ficou gravemente ferido após colidir a moto que pilotava com um micro-ônibus na avenida das Gaivotas, em Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, o micro-ônibus saía de um posto de gasolina na manhã do dia 22 de abril para acessar a avenida, quando colidiu com a lateral dianteira do veículo. Marcão foi socorrido e levado ao Hospital de Base.

Ele foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base, passou por cirurgias e ficou em coma por 15 dias.

Morador de Bady Bassitt e torcedor do Corinthians, Marcão Raiz ganhou destaque e carinho do público ao publicar vídeos descontraídos com análises de futebol.

Apoio dos fãs

A recuperação também movimentou milhares de pessoas. Durante o período de internação, Waleria organizou uma campanha de doação de sangue e conseguiu mobilizar diversas manifestações de apoio.

Wal destacou que o ocorrido chegou a unir torcedores de todos os times. Nas redes sociais é comum ler comentários de apoio vindo de palmeirenses, são-paulinos, santistas, entre outros.

"A gente só tem gratidão por todo o carinho que todo mundo tem por ele," afirmou Wal.

Marcão já voltou a acompanhar os jogos do Corinthians. "Todo jogo a gente tá acompanhando, graças a Deus", contou Marcão Raiz.