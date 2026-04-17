Homens são presos com medicamentos para emagrecer em fogão elétrico e hoverboard na região de Rio Preto

Dois homens foram presos por transportar medicamentos para emagrecer de forma ilegal na rodovia Armando Sales de Oliveira, entre as cidades de Orindiúva e Icém, na noite de quinta-feira, 16.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo era ocupado por três homens e despertou desconfiança por transitar com a carroceria muito baixa em uma rodovia já conhecida por ser rota de transporte de produtos ilícitos. No primeiro momento da abordagem, foi encontrado no bolso de um dos ocupantes do carro alguns frascos do medicamento para emagrecer Tirzepatida (popularmente conhecido como Mounjaro), o que confirmou a suspeita inicial.

Durante busca no automóvel foi descoberto que a maior parte da carga havia sido ocultada entre outros objetos transportados, como um fogão elétrico e em um hoverboard, um brinquedo eletrônico. Foi apreendidos 161 frascos de Tirzepatida, uma caneta Retatrutida, outro tipo de medicamento emagrecedor, 12 frascos de anabolizantes, além de vários frascos de perfumes importados e celulares sem a devida documentação fiscal.

Os três envolvidos, o veículo e todo o material foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Rio Preto, dois deles sendo presos e permanecendo à disposição da Justiça, podendo responder por importação irregular de medicamentos, falsificação e descaminho.